Джиган будет продавать пиво и энергетики SHOT: рэпер Джиган стал совладельцем компании по производству пива и энергетиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)

Telegram-канал SHOT сообщает, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) будет продавать пиво и энергетические напитки. По данным источника, для этого исполнитель стал совладельцем компании по производству продуктов.

Как сообщил каналу информатор из окружения артиста, фирма также будет выпускать газированные напитки и закуски. По данным источника, продукцию начнут реализовывать через торговые сети.

Как отмечает канал, двое других совладельцев компании также имеют доли в фирме «Коленки пчелы» блогера Анастасии Ивлеевой, где было заморожено производство бренда знаменитости Easy Peasy. Как отмечают авторы публикации, предприниматели нашли другого представителя для продажи напитков.

Ранее дочь Джигана и его супруги Оксаны Самойловой Ариела рассказала, как родители угощали ее вином и пивом. Мать сняла ролик для своего YouTube-канала, где она с детьми отвечает на вопросы с помощью детектора лжи. В ходе проверки 12-летняя девочка призналась, что пила алкоголь. Пиво ей дал отец, а вино она пробовала вместе с матерью. Комментаторы заявили, что давать вино ребенку является нарушением всех норм и правил воспитания, и потребовали лишить пару родительских прав.