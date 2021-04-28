Джессика Альба показала свой кристалл для борьбы со стрессом

https://static.news.ru/photo/056d5c04-a810-11eb-9f02-96000091f725_660.jpg Джессика Альба Фото: jessicaalba/instagram.com

Американская актриса Джессика Альба верит в полезные свойства минералов. В своём Instagram-аккаунте звезда показала свой кристалл, помогающий ей бороться со стрессом. Фиолетовый аметист достаточно крупный — почти со страусиное яйцо.

Артистка уверена, что благодаря камню чувствует себя гармоничней, избавляется от негативных мыслей и расслабляется. По её словам, за несколько минут наедине с ним она наполняется на весь день энергией и хоть ненадолго отстраняется от суеты. 28 апреля ей исполняется 40 лет.

Я всегда увлекалась коллекционированием кристаллов, но в последний год увлеклась ещё сильнее. Они могут исцелять своими уникальными свойствами, помогают мне держать свои мысли под контролем, заставляют меня чувствовать себя более приземлённой и связанной с самой собой, — написала звезда Голливуда.

В конце марта 2021-го Альба заявила о желании навсегда уйти из кино. Она отметила, что с детства страдает от серьёзных проблем со здоровьем и не хочет мучить детей плохим самочувствием на фоне недомоганий. Артистка добавила, что теперь посвятит время наследникам, борьбе с заболеваниями и бизнесу. Женщина предполагает, что недуги достались ей от матери.

Ранее сообщалось, что американская актриса и звезда фантастических боевиков «Трансформеры» Меган Фокс получила почётный титул леди, а её парень Колсон Бэйкер, известный как рэпер Machine Gun Kelly, стал лордом. Их знакомый подарил паре участок земли в Шотландии, что автоматически превращает владельцев в титулованных особ. Они даже получат сертификат.