Дженнифер Лопес «убита горем» из-за поступка бывшего парня Daily Mail: Дженнифер Лопес встревожили кадры с избиением P.Diddy его девушки

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Певица и актриса Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес была «встревожена» и «убита горем» из-за кадров, на которых ее экс-возлюбленный P.Diddy избивает свою бывшую девушку Кэсси в коридоре отеля. По данным Daily Mail, это стало последним ударом для артистки на фоне сообщений о ее собственном разводе.

Помимо всего остального, с чем Дженнифер сталкивается в своей жизни, она знает и видела, что сделал Дидди, и очень разочарована, — сообщил источник издания.

По словам информатора, Лопес не собирается отвечать на обвинения или тратить время на их обсуждение. Это, добавил источник, «не ее история».

Американский рэпер Шон Джон Комбс, выступающий под псевдонимами P.Diddy, Diddy и Puff Daddy, записал видео с извинениями после публикации кадров 2016 года. В старом ролике он бросает на пол и избивает свою девушку Кэсси. По словам исполнителя, в тот момент он «был на дне» и не отвечал за свои поступки. Рэпер признался, что он работал с психотерапевтом, который помог ему осознать свое поведение.

Сам P.Diddy назвал ситуацию непростительной. Рэпер добавил, что берет на себя полную ответственность за свои действия и пытается «стать лучше каждый день».