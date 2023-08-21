Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отмечают год со свадьбы: лучшие фото актеров Актеры сыграли свадьбу в 2022-м

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на мировой премьере AIR в театре Regency Village в Лос-Анджелесе

Год назад, 21 августа 2022-го, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально узаконили отношения. Пара ранее встречалась в начале 2000-х, но недолго. После разводов и рождения детей актеры возобновили отношения в 2021 году.

Сегодня 54-летняя Дженнифер посвятила их ситцевой свадьбе с Аффлеком пост в социальной сети. «Дорогой Бен, сижу одна, рассматриваю свое кольцо. Чувствую себя ошеломленной, и из-за этого мне хочется петь. Как мы вообще оказались здесь без возвращения в прошлое? Ох, это же моя жизнь», — написала Дженнифер и показала снимки, которые были сделаны во время свадьбы.

Поклонники Лопес двояко поняли ее сообщение в социальной сети. Некоторые считают, что звезды не смогут прожить вместе долго. Другие фанаты были тронуты словами певицы и пожелали ей счастья.

До брака с Лопес Аффлек был женат на Дженнифер Гарнер. Они прожили вместе 13 лет, но в 2015 году оформили развод. У пары есть трое общих детей. Актер признавался в интервью, что они с Гарнер пытались сохранить брак.

«Если бы мы не расстались, наверное, все закончилось бы тем, что мы перегрызли бы друг другу горло. А я бы, вероятно, все еще употреблял алкоголь. Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке. Я думал: „Я не могу уйти из семьи из-за своих детей, но я не счастлив, что мне делать?“ И я делал: пил бутылку виски и засыпал на кушетке. Оказалось, что это не решает проблему», — делился Аффлек.

У Лопес есть сын Макс и дочь Эмми от брака с певцом Марком Энтони, поэтому она нормально относится к встречам Бена с его детьми от Гарнер.

За год супружеской жизни актеры не раз появлялись вместе на светских мероприятиях. Снимки Аффлека и Лопес — в фотогалерее NEWS.ru.