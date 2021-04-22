Джейсон Стейтем отреагировал на свой портрет на заборе в России

https://static.news.ru/photo/df972260-a375-11eb-9f67-96000091f725_660.jpg Джейсон Стейтем Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский актёр Джейсон Стейтем недавно узнал, что в России его считают идеалом «для пацанов», а в Сети много фраз, приписываемых звезде боевиков, мемов и демотиваторов с ним. Увидев, что его портрет изображён на российском заборе рядом с цитатой «Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали», артист отшутился и признался, что ему льстит такой статус, пишет Lenta.ru.

Комментируя своей образ брутала, Стейтем отметил, что не чурается мужских черт. Ему нравится делать вещи своими руками, быть ответственным и стараться «быть хорошим отцом и надёжным защитником своей леди». При этом знаменитость добавил, что пытается не перебарщивать с маскулинностью, так как у сильного пола тоже есть чувства.

Что ж, я в каком-то смысле рос на улице. Замышлял разные делишки на перекрёстках. Встречал много подозрительных людей. Моё детство и юность прошли на окраинах в южном Лондоне. Вокруг всегда хватало жёстких парней, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность, — рассказал журналистам Стейтем.

Накануне в российском прокате дебютировала лента британского режиссёра Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Проект неожиданно прямолинейный на фоне остальных картин Ричи.

В центре сюжета — не известный никому новичок инкассаторской компании Лос-Анджелеса, пытающийся отыскать виновников нападений на её фургоны. Этого же персонажа сыграл когда-то открытый Гаем Ричи в «Картах, деньгах, двух стволах» Джейсон Стейтем.

Ранее сообщалось, что американскую актрису Дакоту Джонсон утвердили на главную роль в новом проекте Netflix — экранизации романа «Доводы рассудка» Джейн Остин (1775–1817) — одной из последних книг британской писательницы. Её опубликовали после её смерти в 1818 году вместе с «Нортенгерским аббатством». Дата премьера пока неизвестна.