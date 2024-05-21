Джейсон Момоа подтвердил роман со звездой сериала «Настоящий детектив» Джейсон Момоа подтвердил роман с актрисой Адрией Архоной снимком из Японии

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Джейсон Момоа

Звезда «Аквамена» и «Игры престолов» Джейсон Момоа опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместный снимок с 32-летней актрисой Адрией Архоной, прославившейся благодаря ролям в сериалах «Настоящий детектив» и «Нарко». Таким образом звезда подтвердил слухи о романе.

Япония, ты — воплощение мечты, ты взорвала мой мозг. Мы так благодарны всем, кто открыл свои дома, создавая воспоминания с новыми и старыми друзьями, разделяя еще одно удивительное приключение с моей любимой, — подписал снимок артист.

44-летний Момоа был женат на 56-летней актрисе Лизе Боне. Пара объявила о расставании еще в 2022 году, но артистка подала на развод с экс-супругом лишь в январе 2024 года. В браке у звездной пары родилось двое детей.

Ранее звезда «Игры престолов» Софи Тернер заявила, что на развод с американским музыкантом Джо Джонасом решилась не по его вине. По словам актрисы, сложный период в отношениях начался после переезда в Майами.

В сентябре 2023 года Тернер объявила о разводе с Джо Джонасом. Знаменитости назвали свое решение обоюдным, заявив, что этому предшествовали «четыре замечательных года супружеской жизни». СМИ писали, что перед разлукой на протяжении трех месяцев Джонас «практически все время» ухаживал за их двумя маленькими дочерьми. Сообщалось, что певец нанял адвоката по разводам, желая установить совместную опеку над детьми.