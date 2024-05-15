Джейн Фонда в брючном костюме произвела фурор на красной дорожке в Каннах Джейн Фонда вышла на красную дорожку в Каннах в костюме с пайетками

Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Джейн Фонда

Американская актриса и создательница знаменитого комплекса упражнений по аэробике Джейн Фонда появилась на красной дорожке на церемонии открытия 77-го Каннского кинофестиваля в коричневом брючном костюме с камнями и пайетками, пишет The Voice Mag. По словам поклонников, 86-летняя звезда Голливуда выглядела на 50 лет, говорится в сообщении. Фонда дополнила образ белой блузкой и плащом с анималистичным принтом.

Актриса уложила волосы с косым пробором, накрасила губы ярко-красной помадой и надела ювелирный набор от бренда Pomellato. Помимо Фонды, на церемонии открытия фестиваля появились модели Хайди Клум и Хелена Кристенсен, актрисы Мэрил Стрип, Жюльет Бинош и другие звезды.

Ранее сообщалось о старте 77-го Каннского кинофестиваля, который продлится 12 дней. 19 фильмов из разных стран будут претендовать на награду «Золотая пальмовая ветвь».

До этого Фонда, известная по серии тренировок по аэробике, выпущенных в 1982 году, в подкасте «Абсолютно нет» с комиком Хизер МакМахан призналась, что могла бы завести 20-летнего любовника. Артистка пояснила, что ей не нравятся мужчины со старческой кожей.

Актриса не исключила, что все еще может встретить свою настоящую любовь после трех неудачных браков и множества романов. Фонда подчеркнула, что ее новый избранник должен быть гораздо моложе.