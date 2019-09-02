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Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что не собирается отказываться от песни «3 сентября» из-за того, что она стала поводом для шуток в Интернете.

Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет, — цитирует исполнителя РИА Новости. Певец отметил, что новый хит вместо старого нужен тем, у кого прежняя композиция плохая, а...