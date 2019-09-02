Американский музыкант и актёр Джаред Лето опубликовал в Instagram фото, на котором он в майке — «алкоголичке» едет на велосипеде. Этот флешмоб ранее организовал комедийный актёр и резидент Comedy Club Гарик Харламов.
Summer isn’t over («Лето ещё не закончилось»), — подписал фото Джаред Лето.
Как писал News.ru, россияне «атаковали» страницу Джареда Лето в социальной сети Instagram. В комментариях к последней публикации юзеры прощаются с летом. Акцию начал комик Гарик Харламов. Он призвал подписчиков «напасть» на аккаунт рок-звезды, чтобы попрощаться с самыми тёплыми месяцами. Выбор «жертвы» вполне обоснован — фамилия музыканта на русском языке звучит точно так же, как название времени года.