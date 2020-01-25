https://static.news.ru/photo/b8384ad0-3f9b-11ea-bc63-fa163e074e61_660.jpg Джаред Лето Фото: NEWS.ru

Актёр и солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте. В нём он сообщил подписчикам свой номер телефона.

Музыкант призвал фанатов написать ему. Он сообщил, что будет рад пообщаться с каждым персонально.

Я подумал, мы уже давно знакомы, и мне стоит дать вам мой номер телефона. Я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, как ваши дела. Вот номер — 213.335.2223, — заявил он на камеру.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Джаред Лето пытался помешать съёмкам «Джокера». Актёр задействовал своего музыкального менеджера Ирвинга Азоффа, чтобы повлиять на руководство материнской компании Warner.