Джанабаева в бикини восхитила фанатов своими формами

https://static.news.ru/photo/5229febe-4daa-11eb-bdf0-fa163e074e61_660.jpg Альбина Джанабаева Фото: albinadzhanabaeva/instagram.com

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева продемонстрировала своим поклонникам роскошную фигуру. Артистка опубликовала селфи из бассейна, на котором засветилось её соблазнительное декольте.

На 41-летней певице был купальник василькового цвета, при этом сама она была без косметики. По мнению подписчиков, звезда их поразила своим естественным видом. Без румян и помады ей намного лучше.

Фото вызвало у поклонников массу восхищённых комментариев. «Альбиночка, с таким бюстом затмила и Брежневу!», «Ну, роскошная! Отдых вам к лицу», «Шикарные формы», «Слов нет, как хороша», прокомментировали снимок подписчики.

Альбина Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. В 2004 году, когда она родила ему сына Константина, он несколько лет скрывал отцовство. В 2014 году родился второй сын — Лука.

Ранее Меладзе призвали развестись с Джанабаевой и вернуться к экс-супруге — Ирине Малухиной. Артист шесть лет живёт в браке с исполнительницей. Она подарила ему двоих сыновей. Однако часть фанатов музыканта не могут забыть первую возлюбленную звезды и жаждут воссоединения пары.