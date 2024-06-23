Джанабаева показала редкое фото Меладзе с двумя сыновьями

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкое фото мужа Валерия Меладзе с двумя сыновьями. 23 июня музыканту исполнилось 59 лет.

В честь праздника артистка разместила ролик, который состоял из снимков. На одном из них глава семьи позирует вместе с сыновьями Константином и Лукой на фоне замка.

Меладзе женился на Джанабаевой в 2014 году. У пары трое детей: 20-летний Константин, названный в честь брата артиста, девятилетний Лука и трехлетняя Агата. Супруги в одном из интервью рассказывали, что младшую дочку растят без помощи нянь, поскольку не хотят пропустить важные моменты в жизни девочки, как это было с сыновьями.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» показала подписчикам в Instagram, с каким усердием тренирует свои ягодицы. На опубликованном видео 45-летняя Джанабаева делает болгарский присед. Для тренировки Джанабаева выбрала не спортивный зал, а площадку на свежем воздухе. Видео своей тренировки певица оставила без подписи. В комментариях поклонники начали восхищаться ее точеной фигурой. Известно, что для этого супруга Меладзе придерживается не только регулярных тренировок, но и строгого питания.