Джанабаева опубликовала фото с улыбающимся Меладзе и розовым фламинго

https://static.news.ru/photo/39ecfdf2-ad5e-11ea-a843-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на своей официальной странице в социальной сети опубликовала семейное фото. На снимке можно увидеть саму певицу, держащую в руках игрушечного надувного розового фламинго, и её улыбающегося мужа — певца Валерия Меладзе.

Кадр был сделан оставшимся неизвестным третьим человеком во время застолья. В левом углу снимка запечатлён мужчина, с удивлением смотрящий на Джанабаеву с игрушкой. Меладзе, напротив, смотрит на супругу с улыбкой.

Внезапно. Как будем подписывать фото? Ваши варианты? — спросила певица подписчиков в Instagram.

Поклонники Джанабаевой восхитились идиллическим семейным снимком. Многие из них отметили, что исполнительница и Меладзе — очень красивая пара. Подписчики пожелали им счастья.

Как ранее писал NEWS.ru, Джанабаева впервые опубликовала видео с младшим сыном Валерия Меладзе Лукой. До этого поклонники знали в лицо только старшего сына звёздной пары — Константина.