Дюжев ушёл из проекта «Танцы со звёздами», чтобы лечиться в Германии

https://static.news.ru/photo/3d894fd8-696f-11eb-a670-96000091f725_660.jpg Мария Смольникова и Дмитрий Дюжев Фото: dyuzhev_d/instagram.com

42-летний актёр Дмитрий Дюжев неожиданно покинул проект «Танцы со звёздами». О том, что зрители больше не увидят на паркете пару Дюжева и Марии Смольниковой, заявил в начале очередного выпуска шоу телеведущий Андрей Малахов.

Дмитрий Дюжев заболел и покинул проект, — рассказал журналист.

В финале программы актёр вышел на связь из Германии, где он проходит лечение. Неизвестно, что же произошло с ним, но Дюжев всячески показывал, что всё нормально: шутил и непрерывно улыбался.

Чувствую себя великолепно и жду возвращения на проект, — подчеркнул артист.

Он заявил, что скучает по членам жюри, которых он назвал невероятно талантливыми людьми. Дюжев признался, что перед участием в проекте пересмотрел несколько сезонов шоу и «просто влюбился в жюри».

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