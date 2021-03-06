Дюжев рассказал, как Безруков перенёс сердечный приступ на сцене

https://static.news.ru/photo/252a23c8-7e68-11eb-9768-96000091f725_660.jpg Дмитрий Дюжев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Артист Дмитрий Дюжев во время разговора с писательницей и телеведущей Татьяной Устиновой в эфире программы «Мой герой» на ТВЦ восторженно высказался о работе своего друга и коллеги актёра Сергея Безрукова. Более того, партнёр по сериалу «Бригада» рассказал, что у исполнителя роли Саши Белого однажды на сцене случился сердечный приступ.

По словам Дюжева, он ни разу не встречал равных Безрукову на сцене. А на съёмках после команды «Начали!» у него буквально меняются глаза.

Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему ещё не встречал. Серёжа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается, — заявил Дюжев.

Ранее сам Безруков рассказывал о проблемах со здоровьем. Он говорил, что у него больная спина. Однако артист всё равно разрешает детям прыгать на себе, так как малышам он готов позволить многое.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сергей Безруков рассказал, как полгода жил без работы во время коронавирусных ограничений.

По словам Безрукова, его семья уехала жить на дачу. Там они занимались подсобным хозяйством, даже завели кур. Актёр лично сажал помидоры, огурцы и плодовые деревья.