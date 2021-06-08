Дырки в вешалках прославили TikTok-блогера

https://static.news.ru/photo/28eb1868-c81a-11eb-8b3b-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Блогер с ником onaznaet прославилась в TikTok, опубликовав ролик, где раскрыла секрет дырок в вешалках. В описании к видео говорится «Только не говорите, что вы знали».

Владелец аккаунта рассказала , что отверстия необходимы для того, чтобы цеплять за них другие вешалки и экономить место в шкафу. Материал набрал 331 тысячу лайков, 12 тысяч репостов и 1,9 тысячи комментариев. Подписчики с юмором и удивлением восприняли «откровение» onaznaet: «Я и без дырок так вешаю», «Мне 43, и я только сегодня об этом узнала», «На рынке у всех так», «Наконец-то спустя 100 лет мы узнали тайну».

Накануне американский боксёр, бывший чемпион мира Флойд Мейвезер не смог победить YouTube-блогера Логана Пола. Бой прошёл в Майами (штат Флорида, США) и продлился все отведённые на него восемь раундов. В таком случае, согласно формату поединка, победитель не может быть выявлен.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил появление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) российского блогера Дани Милохина. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что люди, изучающие механизмы зарабатывания денег, интересуются, «как бездарь абсолютный, ничтожество, смог заработать на таком деньги».