Двусторонняя пневмония выявлена у ведущего «Модного приговора»

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев слёг с двусторонней пневмонией вслед за снимающейся с ним певицей Надеждой Бабкиной. У 61-летнего историка моды взят анализ на коронавирус.
Об этом рассказала коллега Васильева, телеведущая и юрист Екатерина Гордон.
Я вовсе не паникёр, и, откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества. Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ, — заявила KP.RU ведущая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Васильев не ушёл на карантин, узнав о подозрении на коронавирус у Надежды Бабкиной, с которой он общался 31 марта на съёмках «Модного приговора». Он находился дома в самоизоляции и выходил на улицу только на прогулку с собакой.