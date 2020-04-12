Двусторонняя пневмония выявлена у ведущего «Модного приговора»

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Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему на самом деле она вышла замуж за Бари Алибасова и как это произошло. По словам актрисы день, когда продюсер отвёл её в ЗАГС, стал для неё полной неожиданностью.

Лидия Федосеева-Шукшина и не думала выходить замуж, но напором Алибасова была приятно удивлена, о чём сейчас ничуть не жалеет. Как оказалось, роман между звёздами длился с 1995 года и Алибасов...