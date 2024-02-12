Двойник Киркорова раскрыл, когда вернется артист Двойник Киркорова Кирилл Подлужный допустил возвращение артиста на сцену к лету

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Ближе к лету, когда негативный информационный фон спадет, Филипп Киркоров сможет полностью вернуться на сцену и ТВ, заявил NEWS.ru артист оригинального жанра, двойник поп-короля Кирилл Подлужный из Краснодара. Он добавил, что певец столкнулся с показательной поркой, хотя в России проводились закрытые мероприятия похуже «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Я думаю, ближе к лету, когда негативное информационное поле спадет, все вернется на круги своя. На вечеринке было много людей, но все накинулись на него (Филиппа Киркорова. — NEWS.ru). Это была показательная порка, а может быть, он кому-то перешел дорогу, — сказал Подлужный.

Подлужный добавил, что по всей России проходит много закрытых мероприятий, где присутствуют «разврат и наркотики», в них принимают участие в том числе высокопоставленные чиновники, но это почему-то не вызывает такого резонанса, как «голая» вечеринка с участием звезд шоу-бизнеса.

Кирилл Подлужный из Краснодара является одним из двойников Филиппа Киркорова. Внешнее сходство с известным артистом он сделал источником заработка и выступает с шоу-программами на корпоративах, свадьбах и городских мероприятиях.

Ранее двойник Киркорова Кирилл Подлужный заявил, что спрос на развлекательные мероприятия с ним в образе поп-короля эстрады после «голой» вечеринки упал на 20%. В последнее время у Подлужного было также несколько отмен запланированных выступлений на свадьбах.