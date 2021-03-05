«Двое детей в реанимации»: Бондарчук рассказал о сложном периоде в жизни

https://static.news.ru/photo/e77da286-7dc5-11eb-a06b-96000091f725_660.jpg Фёдор Бондарчук Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Режиссёр Фёдор Бондарчук, который несколько дней назад стал отцом в третий раз, признался, что в его жизни был очень тяжёлый момент, когда его старшие дети от первой жены модели Светланы Бондарчук — сын Сергей и дочь Варвара с особенностями развития оказались в реанимации в одно и то же время.

Варя родилась в 1999 году, врачи диагностировали у малышки ДЦП. Как отметил режиссёр, в то время он ещё не отдавал себе отчёт, с чем им со Светланой придётся столкнуться.

Я поставил перед собой вопрос: что я максимально могу сделать, чтобы дочь была счастлива? Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь нам неведомо. В те года страна была еще не подготовлена. Она была агрессивной средой для таких деток. Такое количество проблем возникло, что не до переживаний было, — поделился Бондарчук в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Он признался, что то время было очень трудным в их жизни. Ситуация осложнилась, когда серьёзную травму получил старший сын. Сергею, когда он разбился на велосипеде было восемь лет. Это случилось в то время, когда маленькая Варя тоже находилась в больнице под присмотром врачей.

У нас двое детей лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых, — отметил Бондарчук.

Фёдор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. С тех пор Варвара живёт в загородном доме вместе с отцом и его новой супругой актрисой Паулиной Андреевой. Такое решение было принято, потому что девушка прожила там всю жизнь и родителям не хотелось менять привычный ей уклад жизни.

3 марта Паулина Андреева сообщила о рождении Ивана Фёдоровича Бондарчука, именно так она подписала своё фото, сделанное за несколько дней до родов. На снимке жена режиссёра в чёрном свободдном костюме придерживает рукой живот. Интрига заключалась в том, что до самого появления мальчика на свет никто о беременности Паулины не знал, сообщал NEWS.ru.