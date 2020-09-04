Две квартиры Джеки Чана в Пекине будут выставлены на торги

https://static.news.ru/photo/ce0047ce-ef85-11ea-a0d1-fa163e074e61_660.jpg Джеки Чан Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Две смежные квартиры в центре Пекина, принадлежащие Джеки Чану, были изъяты по решению суда, их выставят на аукцион.

Совокупная площадь изъятой у Джеки Чана недвижимости составляет более 1,2 тыс. квадратных метров, в двух квартирах насчитывается шесть спален и три полноценные жилые зоны. Стоимость недвижимости оценивается в $14,6 млн и будет выставлена на торги со стартовой ценой в $10,5 млн, сообщает Variety.

Актёр получил эту недвижимость от застройщика Yujia Real Estate за $4,9 млн, так как часть стоимости квартиры была оплачена контрактом с девелопером за оказанные Джеки Чаном промоутерские услуги.

Однако из-за ошибок в оформлении прав собственности сейчас эти квартиры должны перейти другому застройщику Tenhong Real Estate как имущество компании Yujia в счёт уплаты долгов.

В сообщении указывается, что Джеки Чан владеет и другой недвижимостью в Пекине.

В январе 2020 года NEWS.ru писал о том, что Джеки Чан вышел на подиум в качестве модели на Неделе мужской моды в Париже, оказав поддержку бренду Li-Ning.