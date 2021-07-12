«Две дыры осталось»: сын Конкина рассказал, как чуть не погиб от рук отца

Ярослав Конкин, сын заслуженного артиста России Владимира Конкина, рассказал, как чуть не погиб от рук собственного отца: по его словам, звезда «Место встречи изменить нельзя», выпустил в него полную обойму травматического пистолета, оставив «две дыры». Он поделился откровениями в эфире телешоу «Пусть говорят».

Я не выдержал, полез по лестнице стучать ему в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор! Он меня видел и знал, что это я. Все девять пуль — в меня. У меня две дыры осталось. Чудом он меня не убил, не попав в лицо. Я упал на машину соседа, и это мне спасло жизнь, — вспомнил Конкин.

По словам Конкина, они с сестрой Софией (1993-2020) вернулись домой к отцу слишком поздно, и тот не хотел их пускать. Тогда Ярослав рассердился и полез в окно, так как он мог «переночевать и на вокзале», а вот Софии было некуда ехать. Сам актёр утверждает, что перепутал сына с вором, но Ярослав убеждён в том, что не опознать родного сына в той ситуации было невозможно.

Ранее NEWS.ru пытался выяснить, почему 70-летнему Конкину отказываются присвоить звание Народного артиста, хотя коллеги и друзья не раз просили об этом соответствующие инстанции.