«Так и не поняла, что такое семья»: куда пропала Анна Руднева из «Ранеток»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Анна Руднева

Певица Анна Руднева была популярна в 2000-х, когда состояла в подростковой рок-группе «Ранетки», и сохранила своих поклонников, начав сольную карьеру. Чем она сейчас занимается, дружит ли с другими участницами группы, как сложилась личная жизнь звезды?

Общается ли Анна Руднева с участницами «Ранеток»

В ноябре 2011 года Руднева ушла из «Ранеток» из-за скандала с продюсером. По другой версии, девушка покинула коллектив, поссорившись с Еленой Третьяковой. Руднева обвиняла коллегу в корысти и жадности, а саму группу называла «змеиным коллективом».

В 2020 году Руднева и Третьякова опубликовали совместное фото. Третьякова рассказала, что встретилась с коллегой и они обсудили все недомолвки, благодаря чему топор войны удалось зарыть.

«Топор войны зарыт! Неожиданно? Очень рада, что мы с Аней решились на разговор и все выяснили. Жаль, что не сделали этого раньше. Меня очень тяготила эта ситуация, но теперь все плохое точно останется в 2020-м», — писала Третьякова в личном блоге.

Руднева также опубликовала фото с бывшей коллегой. Она также отметила, что рада состоявшейся встрече и жалеет, что не решилась на это раньше.

«Самое неожиданное фото этого года. Мы поговорили и поняли, что надо было это сделать раньше. Так что все, товарищи, драки не будет», — подчеркнула Руднева.

В 2017 году «Ранетки» пытались восстановить группу, но это оказалось сложно по многим причинам. Между некоторыми бывшими участницами коллектива все еще остаются разногласия.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Анна Руднева

Что известно о личной жизни Анны Рудневой

Руднева дважды была замужем. Первым супругом стал звезда сериала «Моя прекрасная няня» актер Павел Сердюк. В браке с ним Руднева родила дочь Софью, которой в этом году исполнится 13 лет. После трех лет отношений певица развелась с Сердюком. По словам певицы, актер несколько раз изменял ей.

«С Пашей мы почти не жили вместе, я так и не поняла, что такое семья. Хотя я грезила мечтой о семье, потому что сама росла без папы. У нас родилась Соня — и это главное достижение нашего союза», — рассказывала Руднева в своих соцсетях.

Практически сразу после появления ребенка певица собрала вещи и съехала от супруга. По словам «ранетки», Сердюк состоял в отношениях еще с одной девушкой, которая обещала при встрече облить звезду кислотой.

Сам Сердюк говорил, что у него сложный характер. По его словам, разрыв с Рудневой произошел из-за разных ценностей и взглядов на мир.

«Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить. Я все вижу наперед, а это грустно. Однако всем кажется, что я теплый. Ну пусть будет так», — признался Павел.

Вторым супругом Рудневой стал музыкант Дмитрий Белин. В 2015 году у пары родился сын Тимофей. Руднева развелась с Белиным в июле 2023 года. Причину случившегося она не стала раскрывать.

«Мы все. Это произошло не сегодня и не вчера, решение не спонтанное. Да, мы разводимся и больше не вместе. Все переживают. Для моих близких и друзей это давно уже не новость. Это продолжается уже достаточно долгий период времени. Поэтому со мной все хорошо», — рассказывала в соцсетях певица.

Чем сейчас занимается Анна Руднева

После ухода из «Ранеток» Руднева начала сольную карьеру. В 2012 году у звезды вышел альбом «Магнит».

С 2015 года у нее есть свой бизнес — звукозаписывающая студия. Кроме того, Руднева работает в медиашколе педагогом по вокалу и игре на гитаре.

В 2021 году Руднева выступила на вечеринке блогера Дмитрия Гордея. Сначала певица стеснялась исполнять старые хиты популярной группы, поскольку считала, что никто не помнит слов. Позднее выяснилось, что собравшаяся публика помнит хиты «Ранеток», поэтому отпускать звезду со сцены не намерена. Артистку поблагодарили за выступление, отметив, что она вернула зрителей в детство.

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