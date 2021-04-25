«Душевно посидели»: Валерия показала фото с дня рождения дизайнера Гуляева

https://static.news.ru/photo/098ca8a6-a68c-11eb-b71f-96000091f725_660.jpg Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия показала подписчикам в Instagram фотографию с дня рождения модного дизайнера Игоря Гуляева, которому 25 апреля исполнилось 52 года.

На снимке, помимо Валерии и её мужа Иосифа Пригожина, запечатлены сам виновник торжества, певицы Слава и Лолита, а также Алла Пугачёва с Максимом Галкиным.

Игорёк, дорогой, спасибо, что всех нас вчера собрал. Как же мы душевно посидели, а про то, что было невозможно весело — само собой, — написала артистка под фото.

Гуляев прокомментировал публикацию, поблагодарив звёздных друзей за прекрасный вечер.

Подписчики оценили снимок, отметив, в «компашке все шикарные».

Компания просто бомба, Алла Борисовна, Максим Галкин, ещё и Лолита Милявская, это уже гремучая смесь в хорошем смысле, я думаю было не просто невозможно весело, а в триллионы раз веселее, — написала одна из подписчиц.

Ранее Гуляев, который является дизайнером Аллы Пугачёвой, рассказал, какой размер одежды сейчас носит певица. По его словам,она невероятно стройна для своего возраста.