«Душа требует тепла»: почти голая Глюкоза рассказала, чего ей не хватает

https://static.news.ru/photo/2edc832c-7083-11eb-91f9-96000091f725_660.jpg Наталья Чистякова-Ионова Фото: glukozamusic/instagram.com

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, призналась подписчикам, чего ей больше всего недостаёт этой зимой. Пост в социальной сети она сопроводила жарким снимком.

На фото Глюкоза стоит на пляже в невероятно тонком бикини и накидке-сетке. Первый снимок сделан сбоку так, что кажется, на Наталье ничего нет. На следующем кадре певица повернулась к камере спиной и продемонстрировала минимум закрытого тела.

Зима — это, конечно, классно... но душа требует тепла! — подписала пост в Instagram певица.

Подписчики, в числе которых журналисты Ксения Собчак и Александр Невзоров, президент сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер и другие знаменитости, пришли в восторг от фигуры Глюкозы. О том, где сделаны снимки, Чистякова-Ионова не сообщила, однако фолловеры считают, это случилось на Занзибаре, где недавно отдыхала певица.

Ранее певицу Ирину Понаровскую обвинили в краже ребёнка. Об этом заявила пожилая россиянка Марина Гарбовская, которая назвала себя матерью приёмной дочери артистки, сообщал NEWS.ru.