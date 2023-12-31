«Думали утренник»: Харламов высмеял гостей «голой» вечеринки Ивлеевой Харламов сравнил «голую» вечеринку Ивлеевой со спектаклями Богомолова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой по сравнению со спектаклями режиссера Константина Богомолова выглядела как утренник, таким мнением поделился в новом выпуске шоу «Кстати» комик Гарик Харламов. Юморист предположил, что, вероятно, все извинившиеся звезды шоу-бизнеса шли на детский праздник с дресс-кодом Almost Naked (почти голые).

Все извинились, сказали, что не знали, куда шли, думали, утренник, пробыли там всего пять часов. Даже [журналистка, Ксения] Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник, — пошутил Харламов.

Ранее группа «Ленинград» Сергея Шнурова в песне под названием «Тюль» высмеяла «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском клубе «Мутабор». В новой композиции артисты напомнили участникам тусовки, что в столь непростой для страны момент нужно уметь правильно расставлять приоритеты.

До этого продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что «голая» вечеринка Ивлеевой стала «стратегическим провалом» ведущей и ее команды. Кроме того, музыкант назвал мероприятие позором и колхозом, какого он до сих пор не встречал. Фадеев добавил, что решил прокомментировать ситуацию после того, как ему стали поступать звонки от западных коллег.