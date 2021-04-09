«Девушки плачут»: дуэт Smash!! воссоединился ради «Молитвы»

https://static.news.ru/photo/c545a588-9adf-11eb-aa45-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/smotrim.ru

Участники группы Smash!! воссоединились спустя 15 лет после закрытия проекта. Совместное выступление Сергея Лазарева и Влада Топалова состоялось в эфире передачи «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Номер дал старт очередному выпуску шоу. Давние приятели исполнили их некогда суперпопулярный трек «Молитва». Сначала на сцене появился Лазарев, затем к нему присоединился Топалов. Таким образом, артисты до последней секунды выдержали интригу, хоть и анонсировали совместное выступление.

Вот это сюрприз! <...> Вы всё такие же подтянутые, стройные, энергичные — как будто не было этих двадцати лет. Уверен, девушки плачут, как и тогда. Теперь вы оба отцы! — разразился восторгом ведущий шоу Николай Басков.

Дуэт Smash!! появился на российской эстраде в 2000 году, но уже в 2004-м Лазарев со скандалом покинул его. Он был недоволен не только Топаловым, но и продюсером группы — отцом Влада Михаилом, с которым не смог найти общий язык в творческих вопросах. В 2006 году музыкальный проект был официально закрыт, а приятели много лет не общались.

Тем не менее они всё же появлялись на сцене вместе: в 2011 году выступили на концерте Лазарева, отметив таким образом десятилетие группы, а в 2018-м дуэт появился с совместной композицией на творческом вечере Юрия Николаева.

О новом воссоединении Лазарев публично объявил в феврале 2021-го. Чуть позже Топалов признался, что очень соскучился по дуэтной энергетике, писал NEWS.ru.