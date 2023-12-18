Дуэт с Киркоровым, муж в розыске, Лепс: как сейчас живет певица Жасмин

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Заслуженная артистка России Сара Манахимова (Жасмин) в 2021 году пережила сразу две трагедии — от коронавируса скончались ее бабушка и отец. Как сейчас живет исполнительница, что известно о ее личной жизни?

Что известно о личной жизни Жасмин

Первым супругом Жасмин стал ресторатор Вячеслав Семендуев. Они поженились в 1996 году, сольная карьера певицы стала развиваться именно благодаря его финансовой поддержке.

В 1997 году у пары родился сын Михаил. Спустя девять лет совместной жизни супруги развелись. Тогда в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен избивал Жасмин. Сама исполнительница утверждала, что предприниматель заставлял ее подписывать какие-то бумаги и обвинял в неверности. Против Семендуева были выдвинуты обвинения по трем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Нанесение побоев» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«Я молчала и терпела до последнего. Я вышла замуж в 18 лет и не знала, как правильно реагировать на поведение супруга... Мне казалось, что пройдет время — и мы сможем все уладить, он изменится. При этом я понимала, что так быть не должно», — рассказывала она.

Позже дело на Семендуева с подачи певицы закрыли, взамен она получила развод и опеку над сыном. После тяжелого развода Жасмин написала автобиографическую книгу «Заложница».

«С бывшим супругом мы не общаемся, но на ребенке это не должно отражаться. Я всегда Мише говорила: „Самые главные люди в твоей жизни — родители“. И никогда не запрещала сыну видеться с отцом», — делилась исполнительница.

Вторым мужем артистки стал молдавский бизнесмен израильского происхождения Илан Шор, который младше ее на 10 лет. Они поженились в 2011 году, в 2012 году у них родилась дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.

В мае 2015 года СМИ сообщили, что Шора арестовали в связи с делом о махинациях и хищении миллиарда долларов в трех крупных молдавских банках с помощью офшорных счетов. После смены власти бизнесмен бежал за границу, а в 2019 году был объявлен в международный розыск.

«Благодарю всех, кто находится рядом с нами в эти непростые моменты, и всех, кто мысленно поддерживает Илана... Я уверена, что правда расставит все по своим местам. Илан никому не хотел делать ничего плохого, поэтому долго молчал. У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: „Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?“ Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!» — комментировала Жасмин.

Что за трагедии случились в семье Жасмин

Певица Жасмин потеряла маму, когда ей было 17 лет. Она рассказывала, что после смерти мамы ее отец так и не женился вновь.

«Мама ушла от нас, когда папа был еще довольно молодым, но он так и не женился второй раз, не нарушил верности памяти мамы и посвятил себя нам с братом Анатолием. Почти полвека папа любил только одну женщину — свою Маргариту... Мамочка навсегда в наших сердцах», — делилась Жасмин.

В 2021 году в семье исполнительницы произошло еще несколько трагедий — от коронавируса скончались ее бабушка и папа.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сара Манахимова (Жасмин)

Как Жасмин поддерживала РФ после начала СВО

В мае 2022 года Жасмин заявила, что артисты обязаны поддерживать Россию в момент, когда в мире звучат призывы против страны.

«Это часть нашей жизни, это часть великой истории и культуры», — сказала она.

По мнению певицы, особенно важно поддержать страну на фоне того, как во всем мире пытаются ее «отменить».

«У меня есть моя простая позиция: когда я слышу, как звучит во всем мире призыв „отменить Россию“, у меня в голове я сразу слышу, что я люблю свою родину, Россию. Я патриот и могу вам сказать, что мы должны любить свою родину, воспевать ее и делать свою работу», — заявляла Жасмин.

Чем Жасмин занимается сейчас

Жасмин продолжает творческую карьеру. Недавно она выпустила новый трек «Личное тело», записанный в дуэте с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

Кроме того, 24 декабря она примет участие в мероприятии «Рождество с Григорием Лепсом».

Ближайшие сольные концерты Жасмин на данный момент не запланированы.

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