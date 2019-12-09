Участники российского рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Громов и Наваи Бакиров попали под обстрел после сорванного концерта в Липецке.
Перед инцидентом в клуб, где выступали артисты, поступил звонок о том, что здание заминировано,
Находившихся на мероприятии пришлось вывести на улицу. Когда Громов и Бакиров начали отъезжать от клуба на автомобиле, за ними последовала «Лада Приора», из которой позже раздались выстрелы.
Рэперы позже обратились в отделение полиции села под Липецком с заявлением о том, что их «Мерседес» обстреляли.
Как писал News.ru, песня «Девочка-война» дуэта HammAli & Navai попала в десятку самых популярных песен в России по версии стримингового сервиса Apple Music.
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