https://static.news.ru/photo/6edd0d4c-244a-11ea-838f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Задорнов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая рассказала о последнем разговоре с писателем-сатириком Михаилом Задорновым. Диалог состоялся по телефону незадолго до смерти артиста.

Дубовицкая пригласила Задорнова поучаствовать в новогоднем «Аншлаге».

Он согласился, но только сказал, что ему трудно выступать стоя. Я ответила: ну в чём проблема — сядешь за столик. Тогда все уже знали, что он болеет. Он попросил меня скорректировать даты, потому что у него была назначена операция в Германии. Миша сказал мне: «Знаешь, даже хирург говорит, что у меня там всё намного лучше, чем ожидалось», — рассказала ведущая в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

Задорнов прислал Дубовицкой несколько номеров на выбор, они договорились созвониться. Не дождавшись звонка от друга, Дубовицкая начала ему звонить сама. Телефон не отвечал, а после она уже узнала о смерти сатирика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жёны Задорнова Велта и Алёна Бомбина стали подругами после смерти артиста. Велта часто ходит в гости ко второй жене писателя.