https://static.news.ru/photo/2d82e7e2-242f-11ea-b17b-fa163e074e61_660.jpg Регина Дубовицкая Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая выразила сочувствие молодым жёнам пожилых звёзд. Она сказала, что ей жаль девушек, решившихся выйти замуж за мужчин гораздо старше себя.

Так ведущая ответила на шуточный вопрос «Максима Г. из деревни Грязь» о браках с большой разницей в возрасте, который прозвучал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужиков говорить? Им уже пора улетать на небо, — откровенно заявила бессменная ведущая юмористической программы.

При этом Дубовицкая добавила, что сама лично к «Максиму Г.» относится очень хорошо и думает, что с его семьёй всё вышло замечательно. А вот в ответ на вопрос «Елены С.» телеведущая выразила надежду, что у той всё будет хорошо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала конфликт пародиста Максима Галкина и актрисы Лии Ахеджаковой. По её словам, Галкин должен осознанно выбирать персонаж для пародии.