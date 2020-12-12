Дубовицкая ответила Воробей на слова о «зашкварном» «Аншлаге»

https://static.news.ru/photo/f596fb38-3c5c-11eb-b61f-fa163e074e61_660.jpg Регина Дубовицкая Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Бессменная телеведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая ответила пародисту Елене Воробей, которая назвала программу «зашкварной».

Передача 33 года живёт! Сегодня если у программы нет рейтинга, на телевидении её никто не держит. Все эти годы у нас высокий рейтинг, — сказала Дубовицкая «Вечерней Москве».

Она пояснила, что программа остаётся в эфире, поскольку востребована у зрителей. Сейчас Дубовицкая готовит новогодний выпуск программы.

Ранее Елена Воробей в интервью на YouTube-канале Super заявила, что в юмористической программе ставят несмешные номера и на записи ей сложно выдавить из себя улыбку. Также артистке не нравится монтаж шоу, когда улыбки артистов и массовка зрителей записываются отдельно, а потом «вклеиваются» в номера.

«Аншлаг» — советская и российская юмористическая программа, которая выходит в эфир с октября 1987 года. К настоящему моменту снято 33 сезона.

Как писал NEWS.ru, 75-летний Евгений Петросян удостоился двух наград Книги рекордов России из-за продолжительной карьеры юмориста, которая длится уже 58 лет. Впервые юморист вышел на сцену в 12-летнем возрасте. Петросян получил премию в номинациях «Наибольшее количество авторских юмористических передач в России» и «Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России».