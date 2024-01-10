Дуа Липа не смогла сесть на «Золотом глобусе» из-за неудобного платья Дуа Липа появилась на «Золотом глобусе» в платье-каркасе Schiaparelli

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28-летняя британская певица Дуа Липа посетила премию «Золотой глобус» в платье-каркасе бренда Schiaparelli и не смогла в нем сесть, о чем сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам исполнительницы, на мероприятии ей не хватало стула с откидной спинкой, потому что платье не сгибалось.

Спасибо, «Золотой глобус» за такую красивую ночь вчера. Единственное, чего не хватало, так это стула с откидной спинкой, — пошутила Липа.

Певица выбрала для мероприятия черное бархатное платье Schiaparelli с золотистой отделкой и открытыми плечами. Наряд представлял собой негнущийся каркас, доходящий до колен, после чего переходил в струящуюся юбку. Липа смогла присесть на край стула в диагональном положении.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Жара ТВ» после демонстрации клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner 2020 года. Причиной стала демонстрация нетрадиционных сексуальных взаимоотношений или предпочтений среди несовершеннолетних.

По решению суда, телеканал признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ.

Соответствующая статья предусматривает наказание за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол.