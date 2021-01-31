Друзья рассказали, за что стилист Пугачёвой обижался на Киркорова

https://static.news.ru/photo/70173d42-644d-11eb-aa43-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стилист Аллы Пугачёвой Александр Шевчук часто обижался на звёзд, с которыми сотрудничал. В частности, он расстраивался из-за Филиппа Киркорова, который забывал поздравить друга с днём рождения.

С Киркоровым звёздный стилист работал десять лет, и именно он придумал королю отечественной эстрады все его образы. Они вместе ездили на гастроли и Шевчук обожал музыканта, рассказал друг стилиста Прохор Шаляпин в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

Саша его очень любил. Иногда обижался, что тот не оказывал ему внимания и не всегда поздравлял, к примеру, с днём рождения, — рассказал артист.

Начинал своё сотрудничество со звёздами стилист с Лаймы Вайкуле. Именно она оплатила все расходы по похоронам Шевчука.

У него были не очень хорошие отношения с братом из Киева. Они разные люди, поэтому не общались. Брат сейчас, конечно, оживился. Из-за квартиры Саши на Октябрьском Поле, — с грустью отметил Прохор Шаляпин.

Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет. Его доставили в больницу с перитонитом. По другой версии, у стилиста случился разрыв внутренних органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звёзды отечественной эстрады пришли проститься с 54-летним стилистом и имиджмейкером Александром Шевчуком. На церемонии были Анастасия Стоцкая, Прохор Шаляпин, Александр Буйнов.