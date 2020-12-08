Друзья рассказали о состоянии перенёсшей инсульт Кондулайнен

https://static.news.ru/photo/067e1106-39d4-11eb-8b53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После перенесённого летом 2020 года острого нарушения мозгового кровообращения 62-летняя актриса Елена Кондулайнен не появляется на публике, но, по заверениям приятелей артистки, чувствует себя удовлетворительно.

Худрук Театра Луны Сергей Проханов рассказал, что Кондулайнен не общается с коллегами и, вероятно, находится на самоизоляции, передаёт StarHit. В декабре на сцену театра вместо звезды 90-х годов будут выходить другие артистки, но её возвращения к работе коллеги всё ещё ждут.

Наверно, не хочет ни с кем контактировать, старается прийти в себя, — поделился мыслями Проханов.

По словам Марины Мироновой, подруги актрисы, несмотря на то, что Кондулайнен сейчас ведёт замкнутый образ жизни, настроение у неё нормальное. Сыновья Александр и Михаил заботятся о звёздной матери, к тому же за ней ухаживает сиделка — сопровождает на прогулках и готовит еду.

Речь у неё сейчас прекрасная. Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определённый режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она молодец! — поделилась Миронова.

Как писал NEWS.ru, Кондулайнен после перенесённого инсульта получила перелом. Женщина неудачно оступилась в Боткинской больнице. Неприятность произошла, когда актриса по дороге в душ оступилась и упала.