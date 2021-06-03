Друзья рассказали, как провёл последние дни жизни актёр Погребинский

https://static.news.ru/photo/d48a518a-c4a9-11eb-afd9-96000091f725_660.jpg Фото: .instagram.com/pogrebinski_andrei/

Друзья Андрея Погребинского рассказали, как он чувствовал себя незадолго до смерти. Актёр жаловался на плохое самочувствие, и несмотря на это, у него был творческий подъём, пишет StarHit.

Друг Погребинского Никита Панфилов рассказал , что актёр был «прекрасным человеком», талантливым и очень здоровым. Поэтому вдвойне непонятно, как спортсмен, который не пил, не курил и вёл здоровый образ жизни, мог уйти во цвете лет.

Непонятно, по какой причине ушёл. Талантливый человек, замечательный друг, — выразил своё отношение к коллеге Панфилов.

Близкий друг Андрея Погребинского, фитнес-тренер Ян Цабут рассказал, что в последние дни силач чувствовал себя плохо.

Общался с ним в последний раз неделю назад, тогда он жаловался на плохое самочувствие. Мы должны были встретиться, но он уже не выходил на связь, — пояснил приятель каскадёра.

С Погребинским Цабут познакомился в 2012 году, спортсмены сразу нашли общий язык. Каскадёр, рассказывает его друг, всегда вёл себя открыто и позитивно, с ним можно было поговорить на любые темы.

У Погребинского не было жены и детей, всё своё свободное время он посвящал съёмкам, но при этом находил время для друзей. А незадолго до смерти, рассказывает фитнес-тренер, у актёра был творческий подъём.

В нём не было никакой звёздности... Просто большой хороший человек, — заключил друг звезды сериалов «Ментозавры» и «Убойная сила».

Как сообщалось ранее, поклонники провели неожиданную аналогию между ранней смертью каскадёра и актёра Андрея Погребинского и внезапной кончиной шоумена Владимира Турчинского по прозвищу Динамит. Погребинскому было 45 лет, причины его смерти не сообщаются, но само известие стало полной неожиданностью для фанатов.