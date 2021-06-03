Друзья рассказали, как провёл последние дни жизни актёр Погребинский

Друзья Андрея Погребинского рассказали, как он чувствовал себя незадолго до смерти. Актёр жаловался на плохое самочувствие, и несмотря на это, у него был творческий подъём, пишет StarHit.
Друг Погребинского Никита Панфилов
Непонятно, по какой причине ушёл. Талантливый человек, замечательный друг, — выразил своё отношение к коллеге Панфилов.
Близкий друг Андрея Погребинского, фитнес-тренер Ян Цабут рассказал, что в последние дни силач чувствовал себя плохо.
Общался с ним в последний раз неделю назад, тогда он жаловался на плохое самочувствие. Мы должны были встретиться, но он уже не выходил на связь, — пояснил приятель каскадёра.
С Погребинским Цабут познакомился в 2012 году, спортсмены сразу нашли общий язык. Каскадёр, рассказывает его друг, всегда вёл себя открыто и позитивно, с ним можно было поговорить на любые темы.
У Погребинского не было жены и детей, всё своё свободное время он посвящал съёмкам, но при этом находил время для друзей. А незадолго до смерти, рассказывает фитнес-тренер, у актёра был творческий подъём.
В нём не было никакой звёздности... Просто большой хороший человек, — заключил друг звезды сериалов «Ментозавры» и «Убойная сила».
Как сообщалось ранее, поклонники провели неожиданную аналогию между ранней смертью каскадёра и актёра Андрея Погребинского и внезапной кончиной шоумена Владимира Турчинского по прозвищу Динамит. Погребинскому было 45 лет, причины его смерти не сообщаются, но само известие стало полной неожиданностью для фанатов.