https://static.news.ru/photo/8b08342a-c760-11e9-a0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Друзья певицы Майли Сайрус и актёра Лиама Хемсворта рассказали, почему звёздная пара развелась.

Как передаёт Пятый канал , версии окружения артистов разошлись. Близкие Сайрус заявляют, что певица не могла вынести вечеринок, которые постоянно устраивал её супруг. Девушка ранее избавилась от алкогольной и наркотической зависимости и не желала вновь возвращаться к такому стилю жизни. Кроме того, Хемсворт якобы переживал частые периоды недовольства и раздражительности.

Друзья актёра утверждают, что всё было наоборот — Хемсворт мечтал о размеренной семейной жизни, в то время как Сайрус любила шумные тусовки.

Близкие певицы признаются, что Майли Сайрус испытывает сильные душевные страдания и надеется спасти брак.

Пара Хемсворт — Сайрус пробыла в браке восемь месяцев, хотя до того артисты были около десяти лет в отношениях.

Ранее, как писал News.ru, Майли Сайрус выпустила новую песню Slide Away, в которой рассказала о своих переживаниях после развода.