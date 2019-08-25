Друзья певицы Майли Сайрус и актёра Лиама Хемсворта рассказали, почему звёздная пара развелась.
Как передаёт
Друзья актёра утверждают, что всё было наоборот — Хемсворт мечтал о размеренной семейной жизни, в то время как Сайрус любила шумные тусовки.
Близкие певицы признаются, что Майли Сайрус испытывает сильные душевные страдания и надеется спасти брак.
Пара Хемсворт — Сайрус пробыла в браке восемь месяцев, хотя до того артисты были около десяти лет в отношениях.
Ранее, как писал News.ru, Майли Сайрус выпустила новую песню Slide Away, в которой рассказала о своих переживаниях после развода.