Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Друзья певицы Майли Сайрус и актёра Лиама Хемсворта рассказали, почему звёздная пара развелась.

Как передаёт Пятый канал, версии окружения артистов разошлись. Близкие Сайрус заявляют, что певица не могла вынести вечеринок, которые постоянно устраивал её супруг. Девушка ранее избавилась от алкогольной и наркотической зависимости и не желала вновь возвращаться к такому стилю жизни. Кроме того, Хемсворт якобы переживал частые периоды недовольства и раздражительности.

Друзья актёра утверждают, что всё было наоборот — Хемсворт мечтал о размеренной семейной жизни, в то время как Сайрус любила шумные тусовки.

Близкие певицы признаются, что Майли Сайрус испытывает сильные душевные страдания и надеется спасти брак.

Пара Хемсворт — Сайрус пробыла в браке восемь месяцев, хотя до того артисты были около десяти лет в отношениях.

Ранее, как писал News.ru, Майли Сайрус выпустила новую песню Slide Away, в которой рассказала о своих переживаниях после развода.

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