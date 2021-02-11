Друзья Гагариной рассказали правду о её романе с директором-хоккеистом

https://static.news.ru/photo/d8c6c004-6cf1-11eb-af80-96000091f725_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Друзья Полины Гагариной высказались насчёт слухов о романе певицы с директором и бывшим профессиональным хоккеистом Андреем Мухачёвым. В прошлом 40-летний спортсмен выступал за команду «Ак Барс» из Казани.

По словам людей, близко знающих артистку, у них нет никакого романа, они работают вместе и общаются семьями.

Супруга Андрея Юлиана — красивая и мудрая женщина, в семье великолепные отношения. Андрей и Юлиана Мухачёвы воспитывают сына и дочь. Сплетни распространяют недобросовестные люди, — приводит слова неназванного собеседника KP.RU.

Во время последнего отдыха Гагариной на Мальдивах там же проводила время и семья Мухачёвых. Они жили на соседней с артисткой вилле. К слову, на соседней вилле, а не в одном домике с певицей жил и её нынешний ухажёр — 47-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артистке приписывали роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. По другим данным, звезда имеет романтические отношения с бывшим хоккеистом Андреем Мухачёвым, который при этом состоит в браке.