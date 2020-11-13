Друзья боятся реакции Заворотнюк на слухи об изменах мужа

https://static.news.ru/photo/e94699b8-2769-11eb-8383-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Слухи и сообщения СМИ о неверности фигуриста Петра Чернышёва своей жене, 49-летней актрисе Анастасии Заворотнюк, которая ведёт борьбу с онкологическим заболеванием, беспокоят её близких.

Журналисты приписывали Чернышёву разные сомнительные связи, пока Заворотнюк лежала в больнице, но доказательств никаких не приводят. Несмотря на это, друзья и семья очень боятся, что «прекрасная няня» расстроится из-за этих сплетен.

Как рассказала психолог и сексолог Елена Перелыгина, в светской тусовке, когда Настя оказалась на больничной койке, усиленно шептались об интрижках Чернышёва.

Многие в кулуарах говорили, что Настя уже не жилец, а Петя со своими сексуальными аппетитами не прочь развлечься, — сказала она «Собеседнику».

Психолог отметила, что Чернышёва не стоило бы судить, даже если и произошли бы измены с его стороны. По мнению Перелыгиной, если жена не может удовлетворить сексуальные потребности мужа в силу определённых причин, то ничего страшного в «походе налево» нет.

Врач считает, что это совершенно не говорит об отсутствии любви или близости. Она отметила, что мужчина лишь удовлетворяет свои физиологические потребности. При этом Перелыгина не верит в измены Чернышёва. Однако психолог уверена, что слухи об этом точно не пойдут на пользу Заворотнюк.

Переживаю, что, выйдя в свет, Заворотнюк может получить много лишней тяжёлой информации, которая послужит серьёзным ударом по её неокрепшей психике. Скорее всего, она столкнётся с известиями от «доброжелателей» об адюльтерах супруга. Насколько эта информация правдива, никто не знает, а её влияние вызовет тяжёлую травму в душе актрисы, — считает Перелыгина.

Сексолог посоветовала семье подготовить Заворотнюк к выходу в свет. Петру же она советует везде сопровождать жену и не допускать, чтобы до неё доходила запрещённая информация. Впрочем, сделать это будет не так просто, учитывая плотный график фигуриста.

Елена Перелыгина добавила, что любовь и интимная близость активируют гормональную сферу и дают прилив эндорфинов. Сейчас Анастасии поможет скорее поправиться трепетное отношение и забота супруга.

Заворотнюк, которая борется с агрессивной формой онкологии, может в ближайшее время вновь появиться перед камерами. Она хочет дать интервью своему другу Андрею Малахову. Артистка недавно звонила телеведущему и рассказывала о своём самочувствии. Интервью может пройти в пустой студии, где не будет никаких экспертов, либо на нейтральной территории, например в посёлке Крёкшино, писал NEWS.ru.