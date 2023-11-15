«Дружу с духами»: Лолита призналась, что общается с покойными предками Лолита сказала, что в ее квартире обитают духи покойных родственников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в YouTube-шоу «Алла Шишкина / Без воды» призналась, что в ее квартире обитают духи покойных родственников, которые помогают ей в трудные моменты. По словам исполнительницы, она постоянно ощущает присутствие потусторонних сил дома и верит в бессмертие человеческой души.

Можете меня сколько угодно считать сумасшедшей, но я дружу с духами. Уверена, что душа бессмертна, сто процентов! У меня стоят фотографии родственников 1903 года, которых я никогда не видела. Прапрабабушка и ее два сына. И вдруг я поняла, что я возвращаюсь с гастролей и у меня ощущение, что меня ждут. Я чувствую в доме движение, — отметила певица.

Лолита также сообщила, что потусторонние силы заставляют ее убирать в квартире, когда она внезапно теряет какую-то вещь. По словам артистки, пропавший предмет всегда находится во время уборки. Когда же исполнительница сильно устает после концертов, она просит духов разрешить ей сделать уборку на следующих день, и ей позволяют.

Были моменты, когда я говорила, что мне тяжело, можете мне помочь? И на утро мне «дают» человека, который все вопросы решает, — подчеркнула певица.

Ранее Лолита пообещала «большие проблемы» продюсеру Андрею Разину, если он вернется в Россию. Так исполнительница отреагировала на недавнее обещание Разина проклясть всех артистов, которые выступили на концерте в память вокалиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. Лолита заявила, что никогда не простит Разина за его высказывания.