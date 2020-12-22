Дружинин объяснил, почему Бузова могла бы баллотироваться в президенты

https://static.news.ru/photo/d3241a78-4449-11eb-9d51-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф Егор Дружинин предположил, что певица Ольга Бузова может баллотироваться на пост президента России, и объяснил, благодаря каким качествам она могла бы стать главой государства.

По его словам, Ольга «недалека от народа», такие люди, как она, «высказывают точку зрения обывателя, обычного зрителя». В интервью Надежде Стрелец в рамках шоу «Стрелец — молодец!» он отметил, что если Бузова к своей работе привлекает талантливых хореографов, то в танцах она начала разбираться.

Да и вообще, судя по всему, она во многом разбирается, если у неё такая большая аудитория. Того и гляди будет баллотироваться в президенты, — заявил Дружинин.

Ведущая уточнила, что Ольга является второй по узнаваемости женщиной в России после Ксении Собчак, которая уже баллотировалась на пост президента РФ. Дружинин при этом добавил, что у Бузовой есть качество, которое «очень подкупает людей», передаёт «Вечерняя Москва».

Она очень непосредственная. С неё как с гуся вода, — пояснил хореограф.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица и ведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram о том, что сейчас занята подготовкой некоего сюрприза вместе со своей коллегой теледоктором Еленой Малышевой.