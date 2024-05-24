«Другой уровень сложности»: Лорак о проблемах с 12-летней дочерью Ани Лорак пожаловалась на зависимость 12-летней дочери от гаджетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ани Лорак рассказала порталу StarHit, что ее беспокоит зависимость ее 12-летней дочери Софии от гаджетов. По ее словам, современные подростки проводят слишком много времени в виртуальном мире, забывая о реальной жизни, и родителям для полноценного общения с детьми нужно много любви и терпения.

Подростки в наше время — это другой уровень сложности, я бы сказала. Этот возраст является непростым испытанием для родителей. Сейчас все усложнилось тем, что появился доступ к огромному количеству информации, дети буквально не вылезают из гаджетов. Поэтому я желаю всем, у кого сейчас дети переходного возраста, просто набраться терпения, — подчеркнула Лорак.

Ранее блогер Оксана Самойлова рассказала о проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери Ариелы. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.

По словам блогера, в юности, несмотря на слова матери, она тоже делала все, что хотела. Однако Самойлова считает, что ее поступки были поправимы, а Ариела совершает «фатальные глупости». Она подчеркнула, что девочку не наказывают, поскольку родители предпочитают разговаривать с детьми.