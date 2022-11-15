Друг заявил, что создатель «Ласкового мая» Кузнецов предчувствовал смерть Друг рассказал, что создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов предчувствовал смерть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэт и композитор, основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Оренбургский музыкант Сергей Дядюн рассказал NEWS.ru, что создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов предчувствовал свою смерть. Он отметил, что дружил с автором песен «Белые розы», «Седая ночь» и других хитов коллектива более 30 лет и услышал от него пожелания о прощании через несколько дней после похорон Юрия Шатунова.

Некоторое время назад он упоминал о смерти. Это произошло вскоре после похорон Юры Шатунова. Кузя (так мы называли его) сказал мне лично: «Если со мной что-то случится — пожалуйста, скромно, без пафоса», имея ввиду «скромное без пафоса» прощание, — рассказал Дядюн.

По его словам, у Кузнецова было серьезное заболевание печени. Однако в последнее время основатель «Ласкового мая» не употреблял спиртное и позволял себе курить не более трех сигарет в день.

Но болезнь присутствовала. Понимал [Сергей Кузнецов], что рано или поздно момент придет (ухода из жизни. — NEWS.ru), — пояснил друг музыканта.

О смерти создателя «Ласкового мая» в возрасте 58 лет стало известно 7 ноября. Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге. Как рассказал его помощник Ринат Масягутов, причиной смерти поэта и композитора стал оторвавшийся тромб.