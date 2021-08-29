Друг Шаляпина сообщил об ухудшении состояния жены артиста

Друг Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов сообщил новые подробности о состоянии жены певца. Канадская миллионерша Татьяна Дэвис впала в кому и находится на аппарате ИВЛ, её состояние ухудшается, рассказал Кирьянов StarHit.

Буквально сегодня говорил с Прохором. Татьяне становится все хуже, её отца подключили к кислородной маске. Мама остаётся в госпитале, у неё сложное моральное состояние, но она всё же сообщает Прохору о текущих делах, — сообщил журналу друг артиста, бывший у него свидетелем на свадьбе.

По словам Кирьянова, 42-летняя новобрачная и её родители подхватили коронавирус на свадьбе. Об этом ему рассказал сам Шаляпин через два дня после торжества.

Всё у неё началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу за 4500 долларов (330 тысяч рублей. — NEWS.ru). Это США, тут такие цены. Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови. Прохор сообщил мне, что Татьяну надо госпитализировать. Приехала скорая — уровень кислорода в крови упал до 50. Вот в таком состоянии Таню увезли в медучреждение. Вслед за ней там оказались и её родители, — пояснил друг артиста.

Ранее сообщалось, что супруга российского певца Прохора Шаляпина миллионерша Татьяна Дэвис, заразившаяся коронавирусом, находится в тяжёлом состоянии. У неё поражено 80% лёгких.