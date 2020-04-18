Друг Пугачёвой сделал комплимент Алсу в домашней футболке

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Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас звезду сериала «Моя прекрасная няня» регулярно возят в другую клинику на...