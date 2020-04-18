Друг Пугачёвой сделал комплимент Алсу в домашней футболке

Российская певица Алсу поддерживает связь со своими поклонниками теперь только в Instagram, радуя их новыми селфи во время карантина. На одном из снимков на ней была надета обыкновенная домашняя футболка, которая вызвала восторг у друга Пугачёвой дизайнера Игоря Гуляева.
Какая же ты красавица, Алсу, — написал Гуляев в комментариях к фото Алсу в Instagram.
Как писал NEWS.ru, 36-летняя Алсу вместе с дочками, 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой, устроила импровизированные танцы. Танцы, размещённые в Instagram певицы, одна из поклонниц прокомментировала довольно критически. Она написала, что Алсу «смотрится не очень», когда «косит» под молодую, на что ей певица тут же ответила, что она и так ещё молодая.