Друг Лолиты Милявской: «Её спасут мальчики по вызову»

https://static.news.ru/photo/800b3ff8-ae65-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Знаменитый стилист Джордж Ровалс, раньше работавший с Пугачевой и Джулией Робертс, заявил, что певице Лолите Милявской не стоит больше никогда связывать себя узами брака.

Если ей сильно захочется секса, пусть вызовет кого-нибудь и удовлетворит себя, а после скажет: «Спасибо, до свидания!». И никакой головной боли нет. Слава Богу, у нас есть хорошие мужики по вызову. Думаю, они к Лоле и бесплатно пойдут, — отметил друг артистки.

По его словам, последний муж звезды не помогал Милявской и не ухаживал за ней. А ведь она этого достойна. Певица сделала себя сама. Она сильная и красивая женщина, которой попадались слабые мужики.

В своё время у неё был Александр Цекало. Так он даже сумки не поднимал в квартиру. Всё Лола на своём горбу тащила, — цитирует газета «Собеседник» слова Ровалса.

Ранее NEWS.ru писал, что Лолита Милявская, узнав об окончании бракоразводного процесса, открыла шампанское, чтобы отметить это событие. Теперь 56-летнюю звезду ничего не связывает с 45-летним тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.