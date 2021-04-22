Друг Лазарева Малиновский попрощался с Мексикой

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Близкий друг Сергея Лазарева — блогер Александр Малиновский — попрощался с отдыхом в Мексике. Судя по всему, отпуск в североамериканской стране у знаменитостей подошёл к концу. Они отдыхали в тёплой стране около месяца.

Пора домой. Спасибо, Мексика!, — написал в Instagram Малиновский.

Лазарев в конце отдыха порадовал фанатов новым снимком — звезда оголила торс и предложила подписчикам оценить «фото на паспорт».

О путешествии друзья постоянно рассказывали в социальных сетях. Оказалось, что иногда они немного лукавили. Среди последних «подвигов» мужчин — удачная рыбалка. Парни похвастались пойманным 150-килограммовым марлином. Малиновский заявил, что крупную добычу из воды достал именно он. Его поддержал Лазарев, заявив, что рыба четырежды попала на крючок, но только Алекс смог вытащить её из океана.

Ранее сообщалось, что друг Сергея Лазарева и участник шоу «Голос» Алекс Малиновский оказался в центре грандиозного скандала, связанного с обманом на деньги. Бывший певец занялся блокчейном и открыл компанию по сетевому маркетингу. Малиновский активно рассказывает в своём микроблоге, как обогатит любого при помощи криптовалюты. Но для этого нужно всего лишь подождать, вложив в проект свои деньги.