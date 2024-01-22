Друг Хлебниковой раскрыл, почему артистка редко появляется на публике Певец Айвазов: Хлебникова редко появляется на публике по личным мотивам

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Марина Хлебникова

Певица Марина Хлебникова редко появляется на публике по личным мотивам, заявил певец и близкий друг артистки Александр Айвазов. В беседе с Пятым каналом он уточнил, что сам ничего не знает о возможных проблемах исполнительницы. Он также отметил, что Хлебникова находится в «нормальной форме».

Видел ее месяц назад, мы с ней вместе выступали <...>. Она в нормальной форме, просто уже не девочка, к сожалению. Если у нее есть возможность, она всегда выступает, работает. У нее есть свои сложности какие-то, но я об этом тоже ничего не знаю. Если бы знал об этом, то никогда не раскрыл бы, — подчеркнул Айвазов.

Певец подчеркнул, что временное затишье в карьере — личный секрет артистки, о котором он не намерен распространяться. Айвазов уточнил, что сейчас Хлебникова чувствует себя лучше. При этом «присутствуют следы депрессии».

Зная ее волю и силу, она сможет справиться. Она достаточно разумный человек, чтобы справиться со всем этим. Вся ее сложная история — это глубоко личное, — заключил исполнитель.

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс ранее опроверг появившиеся в СМИ сообщения об онемении у нее пальцев рук из-за развивающегося ревматоидного артрита. Он подчеркнул, что некоторые Telegram-каналы уже не первый раз публикует странные материалы об артистке.