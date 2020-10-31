Друг Губина рассказал, что певец улетел на отдых и не хочет возвращаться

https://static.news.ru/photo/f24ac4c0-1cc5-11eb-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/andreygubinru

Певец Андрей Губин, с которым не могут связаться коллеги и знакомые, уехал отдыхать и не хочет ни с кем переписываться, сообщил бизнесмен Владимир Бурмяков.

По словам друга артиста, Губин находится в Египте, куда улетел почти сразу после открытия границ. Возвращаться в Россию он пока не планирует, передаёт StarHit.

Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит, — объяснил Бурмяков.

Как отмечает издание, московский номер телефона Губина неактивен с 10 сентября. Очевидно, теперь мужчина пользуется услугами египетского оператора связи.

Бурмяков и Губин дружат много лет, играли в футбол в одной команде, вместе отдыхали в Таиланде и отмечали праздники.

Продюсер Губина Тарас Ващишин рассказал журналистам, что он не может дозвониться до артиста, известного своей склонностью к затворничеству, уже долгое время, писал NEWS.ru.