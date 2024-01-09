Друг Градского рассказал о проблемах Пугачевой с голосом из-за шампанского Писатель Додолев: Пугачева имела проблемы с голосом из-за шампанского

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой еще в 1986 году начались проблемы с голосом, заявил в беседе с aif.ru российский писатель Евгений Додолев. По его словам, ему об этом в свое время сообщил композитор Александр Градский, который рассказал, что вокальные проблемы Примадонна испытывала из-за употребления шампанского после концертов. Градский также считал голос Пугачевы «противным», подчеркнул писатель.

На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон — одна октава. Все. Она не может ничего спеть и записать. Конечно, я поинтересовался, откуда эти узлы. Ответ был лаконичным: «Это шампанское после концерта». Сказал (Градский. — NEWS.ru), что к потере вокала привело «неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному», — заявил Додолев.

Как подчеркнул писатель, Градский не верил, что Примадонна могла потерять голос из-за больших нагрузок. Музыкант вспоминал в разговоре с Додолевым, что у Пугачевой в год было только 10 концертов во Дворце спорта, когда как у композитора — 100 выступлений. По словам Додолева, вокальные проблемы у певицы появлялись на первом или втором концерте.

Певец Игорь Корнелюк ранее рассказал, что во время первых «Рождественских встреч» Пугачева была простужена, из-за чего она долго распевалась и ей было трудно выступать на сцене. По словам артиста, принимать участие в новогоднем фестивале певицы было очень почетно и считалось у звезд знаком качества.