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Друг госпитализированного Грачевского рассказал о его состоянии

15:16, 09 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель детского юмористического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский, которого госпитализировали с COVID-19, чувствует себя лучше. Об этом сообщил его друг, актёр Владимир Долинский.

По его словам, состояние 71-летнего Грачевского на данный момент стабилизировалось. Он был госпитализирован с коронавирусом 28 декабря. Худрука «Ералаша» доставили в тяжёлом состоянии в столичную городскую больницу № 52. 31 декабря его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская, также переболевшая COVID-19, достаточно легко перенесла инфекцию и остаётся дома с их девятимесячным сыном Филиппом.

Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, что его состояние стабилизировалось, — сказал Долинский.

Актёр также отметил профессионализм врачей, занимающихся лечением Грачевского, передаёт РИА Новости.

Он под наблюдением хороших врачей, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в реанимации и у него поражено более 75% лёгких. 

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