Друг госпитализированного Грачевского рассказал о его состоянии

https://static.news.ru/photo/ea2d3360-5274-11eb-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель детского юмористического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский, которого госпитализировали с COVID-19, чувствует себя лучше. Об этом сообщил его друг, актёр Владимир Долинский.

По его словам, состояние 71-летнего Грачевского на данный момент стабилизировалось. Он был госпитализирован с коронавирусом 28 декабря. Худрука «Ералаша» доставили в тяжёлом состоянии в столичную городскую больницу № 52. 31 декабря его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская, также переболевшая COVID-19, достаточно легко перенесла инфекцию и остаётся дома с их девятимесячным сыном Филиппом.

Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, что его состояние стабилизировалось, — сказал Долинский.

Актёр также отметил профессионализм врачей, занимающихся лечением Грачевского, передаёт РИА Новости.

Он под наблюдением хороших врачей, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в реанимации и у него поражено более 75% лёгких.