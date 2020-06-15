Друг Ефремова объяснил, за что Михалков назвал актёра «звёздным скотом»

https://static.news.ru/photo/674d6c22-af99-11ea-bad6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков недавно высказался о пьянстве Михаила Ефремова, обозвав коллегу «звёздным скотом». Поводом стала история, произошедшая 13 лет назад на съёмках фильма «12».

Об этом случае рассказал приятель Ефремова. Тогда Михалков серьёзно пострадал из-за пьянства актёра, которому выпала одна из главных ролей. Однажды актёр ушёл в запой и пропал на три дня. А после заявился на площадку пьяным, сообщает KP.RU.

Михалков жёстко отчитал Ефремова и пригрозил больше никогда его не брать в свои фильмы, так как актёр не уважает коллег и связываться с ним уже никто не хочет. В ответ на это Ефремов просто обматерил мэтра. Михалков тогда был вынужден «проглотить» эту брань, чтобы не срывать съёмки фильма.

Никита Сергеевич не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте, — приводит издание слова приятеля Ефремова.

Хотя, добавляет он, ситуация вышла крайне некрасивой: человек едва стоял на ногах, был виноват, но вместо этого обругал режиссёра при коллегах.

Что касается высказывания Михалкова, то так режиссёр охарактеризовал Ефремова после смертельного ДТП.

Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью звёздных скотов финал, — сказал Никита Михалков.

По рассказам приятеля Ефремова, пить актёр начал уже с 13 лет. Он мог уйти в запой на неделю, и тогда звёздный отец Олег Ефремов был вынужден разыскивать отпрыска по всей Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры театра «Современник» призвали общественность не становиться судьями, не клеймить или оправдывать Михаила Ефремова. Он был и остаётся неотъемлемой частью театра, считает коллектив.